SIGA O SCA NO

Funerária Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/06/2023 na cidade de Itirapina, o Sr. Wilson Aparecido Guedes, nascido em 22/07/1961 com 61 anos de idade.

Era casado com a Sra. Maria Aparecida De Souza Guedes

Deixa os filhos: Marcio e Fernando, os familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de São Carlos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 20/06/2023 às 11:15 hs, saindo o féretro em cortejo do

Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Wilson Aparecido Guedes

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Wilson ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família:https://sistemamemoriam.com/c/23731





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. José Natal Rebeschini, nascido em 04/01/1957 com 66 anos de idade.

Era casado com Olga Martins Nogueira Rebeschini

Deixa os filhos: Humberto e Vinícius, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 20/06/2023 às 12:00 hs, saindo o féretro do Grupo Santa Cruz para o Cemitério Municipal de Santo Antônio de Posse - sp.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. José Natal Rebeschini

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de José ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23730





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/06/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Nilva Aparecida Pereira, nascida em 17/09/1951 com 71 anos de idade.

Era divorciada

Deixa os filhos: Luiz Eduardo e Ana Lúcia, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 20/06/2023 às 14:30 hs, saindo o féretro em cortejo do

Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Nilva Aparecida Pereira

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Nilva ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23727





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Gustavo Batista Teixeira, nascido em 05/06/1944 com 71 anos de idade.

Era casado com a Sra. Josefá Cardoso Oliveira

Deixa os filhos: Jucilene e André, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 20/06/2023 às 16:30 hs, saindo o féretro em cortejo do

Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Gustavo Batista Teixeira

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Gustavo ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23726





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/06/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Rosa Apparecida, nascida em 22/05/1926 com 97 anos de idade.

Era solteira.

Deixa os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 20/06/2023 às 15:30 hs, saindo o féretro em cortejo do

Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Rosa Apparecida.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Rosa ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23750





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/06/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Iraci Maria Favaro Lopes, nascida em 29/09/1950 com 72 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Eloisa, Shelley e Felipe os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 20/06/2023 às 17:30 hs, saindo o féretro em cortejo do

Cerimonial Santa Cruz para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Iraci Maria Favaro Lopes.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Iraci ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23753

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/06/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Tereza de Oliveira Pereira, nascida em 10/10/1925 com 97 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Izaltina, Maria, Reinaldo, João, Antonieta, Pedro, José, Terezinha, Elias e Jaconias. os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 20/06/2023 às 17:30 hs, saindo o féretro em cortejo do

Memorial Grupo Vida para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Tereza de Oliveira Pereira.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Tereza ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23752





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/06/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Helena Gomes de Souza, nascida em 26/08/1930 com 92 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Valdevino, Geraldo, Laerte, Lorival e Cleuza. familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 20/06/2023 às 17:00 hs, saindo o féretro em cortejo de sua residência para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Helena Gomes de Souza.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida de Helena ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23754





CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do jovem Diogo Pereira Mendes Silva.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 20/06/2023 (Terça-Feira) às 19:30hs, na Igreja São Nicolau. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Leia Também