SIGA O SCA NO

Funerária Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO



Faleceu no dia 12/06/2023 na cidade de São Carlos, a Jovem. Barbara Gabrielle de Almeida, nascida em 12/012/1999 com 23 anos de idade.

Era solteira.

Deixa os familiares e amigos.

O seu velório teve início às 09:30hs do dia 13/06/2023 na Paróquia São José (R. Silvério Ignarra Sobrinho, 670 - Vila Monteiro ), saindo o féretro às 13:30hs para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Jovem Bárbara Gabrielle de Almeida.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida da Jovem Barbara ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família:

https://sistemamemoriam.com/c/23476





NOTA DE FALECIMENTO



Faleceu no dia 12/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Benedito Moretti, nascido em 17/07/1944 com 78 anos de idade.

Era casado com a Sra. Berenice Maria da Silva Moretti.

Deixa as filhas: Rosemeire, Aulida e Sandra, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 13/06/2023 às 16:00 hs, saindo o féretro em cortejo do Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Benedito Moretti.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida do Sr Benedito ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23486





NOTA DE FALECIMENTO



Faleceu no dia 13/06/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Salvador Vieira Lopes, nascido em 10/10/1933 com 89 anos de idade.

Era casado com a Sra. Edely Francisca da Silva Lopes.

Deixa os filhos: Adelina, Maria Aparecida, Jose, Elenir, Osvaldo, Davina, Natalia, Natalina, Adelice e Marli, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 13/06/2023 às 16:30 hs, saindo o féretro em cortejo do Memorial São Carlos para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Salvador Vieira Lopes.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida do Sr Salvador ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família: https://sistemamemoriam.com/c/23488





CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Orlando Paulo Matias.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 14/06/2023 (quarta-feira) às 19:00hs, na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Valentina Garbelotti Lindino.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 15/06/2023 (quinta-feira) às 19:30hs, na Igreja São Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Domingas Gianvitorio de Sousa.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia, 17/06/2023 (sábado) às 18:30hs, na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Leia Também