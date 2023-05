SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 28/05/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Olga Buhler Ribeiro de Souza, nascida em 01/02/1923 com 100 anos de idade.

Era viúva.

Deixa a filha: Yara, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 28/05/2023 às 16:00 hs, saindo o féretro em cortejo do Memorial Jardim da Paz para o Cemitério Jardim da Paz.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Olga Buhler Ribeiro de Souza. Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida da Sra. Olga Buhler ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família no site: https://sistemamemoriam.com/c/22944





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 28/05/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Dourivan Barbosa de Souza , nascido em 05/07/1962 com 60 anos de idade.

Era casado com a Sra. Marlene Sebastiana Dias.

Deixa os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 28/05/2023 às 16:30 hs, saindo o féretro em cortejo do Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Dourivan Barbosa de Souza.

Deixe sua mensagem de amor e carinho pela história de vida do Sr. Dourivan ou mensagens de apoio e solidariedade a sua família no site: https://sistemamemoriam.com/c/22945ente.

