NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/05/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Nilson Onofre Buchi, nascido em 05/08/1948 com 74 anos de idade.

Era casado com a Sra. Aparecida Duarte Buchi.

Deixa a filha: Nilceia, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 19/05/2023 às 16:00 hs, saindo o féretro em cortejo da Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/05/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Florisvaldo Squassoni (conhecido como Vadinho do guincho ou sucata), nascido em 27/06/1938 com 84 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos: Ana Claudia, Isabel Cristina, Elisangela, Fernando Henrique e Luiz Tadeu, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 19/05/2023 às 15:30 hs, saindo o féretro em cortejo da Santa Cruz Cerimoniais para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Rogerio Brizolari Martinez.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 20/05/2023 (Sábado), às 18:30hs, na Igreja Santa Edwirges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

À família da Sra. Nair Herminia Bellan.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 20/05/2023 (Sábado), às 19:00hs, na Igreja Santa Luzia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

À família da Sra. Philomena de Osti Diagonel.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 21/05/2023 (Domingo), às 09:30hs, na Igreja Perpétuo Socorro. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

