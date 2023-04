NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/04/2023 na cidade de Campinas, o Sr. Haroldo José Masci, nascido em 10/09/1951 com 71 anos de idade.

Era casado com a Sra. Marta Navarro Prado Masci.

Deixa os filhos: Haroldo Jr, Vanessa, e Maicon, os familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para cidade de São Carlos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 16/04/2023 às 11:15 hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Haroldo José Masci.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Haroldo José Masci.





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/04/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. João Bosco Cézar, nascido em 27/08/1953 com 69 anos de idade.

Era casado com a Sra. Viviana Ap. Da Cruz Cézar.

Deixa os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 16/04/2023 às 17:00 hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. João Bosco Cézar.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. João Bosco Cézar.





NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/04/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. José Márcio de Jesus Santos, nascido em 05/09/1979 com 43 anos de idade.

Era casado com a Sra. Aclecia Correa dos Santos.

Deixa os filhos: Arthur e Victor, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 17/04/2023 às 10:15 hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. José Márcio de Jesus Santos.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. José Márcio de Jesus Santos.

