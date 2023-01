SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 03/01/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Wanda Faria Rayel, nascida em 24/01/1923 com 99 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Yara, Jacy e Albano, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 04/01/2023 às 10:45, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Wanda Faria Rayel

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 03/01/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Ivão Sutani, nascido em 11/03/1944 com 78 anos de idade.

Era casado com a Sra. Conceição Sutani.

Deixa a filha: Ariane, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 04/01/2023 às 15:30, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Ivão Sutani.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 03/01/2023 na cidade de São Carlos, o Sr. Valdir de Freitas Nascimento, nascido em 05/05/1956 com 66 anos de idade.

Era casado com a Sra. Rosemeire da Silva Nascimento.

Deixa os filhos: Leandro, Priscila, Rafael, Thalita, Gabriele, Michele e Ingrid, o neto Enzo, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 04/01/2023 às 16:00, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Valdir de Freitas Nascimento.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 03/01/2023 na cidade de São Carlos, a Sra. Suzana Luzia Ballestero Lorandi, nascida em 13/09/1953 com 69 anos de idade.

Era casada com o Sr. Rinaldo Lorandi.

Deixa os filhos: Gianna, Guillarmo e Gabriel, os familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de Piracicaba.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 04/01/2023 às 16:00, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Parque da Ressurreição.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Suzana Luzia Ballestero Lorandi.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Vitor Fernandes Junior.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 05/01/2023 (Quinta-feira), às 18:30hs, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

