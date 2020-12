NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 10/12/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Luiz Pariz, nascido em 22/07/1932 com 88 anos de idade.

Era casado com a Sra. Candida do Pinho Pariz.

Deixa os filhos: Odair, Reginaldo, Sebastião, (in memoria Paschoalina e Claudio), os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 10/12/2020, ás 16:00, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Luiz Pariz.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 10/12/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Sandra Ap. Zaniboni Dornfeldi , nascida em 29/08/1958 com 62 anos de idade.

Era casada com o Sr. Claudemir José Dornfeldi.

Deixa os filhos: Evandro e Diego, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á dia 10/12/2020, ás 16:30hs, saindo o féretro em cortejo da Igreja Santo Antonio, para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Sandra Ap. Zaniboni Dornfeldi.

À família da Sra. Maria Inácia da Silva

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 10/12/2020 (Quinta-feira), às 19:30hs, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

À família da Sra. Olivia de Camargo Finhana

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 11/12/2020 (Sexta-feira), às 19:30hs, na Igreja Santa Edwirges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

