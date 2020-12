NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 05/12/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Carmela Itália Bastos, nascida em 04/09/1922 com 98 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Vanildo, Aparecida, Nair e Minton, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje 05/12/2020, ás 11:00hs, saindo o féretro em cortejo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Santo Antonio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Carmela Itália Bastos.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/12/2020 na cidade de Américo Brasiliense, o Sr. João Antonio Lopes, nascido em 17/06/1948 com 72 anos de idade.

Era casado com a Sra. Dionísia Lopes.

Deixa os familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de São Carlos.

O seu sepultamento dar-se-à hoje 05/12/2020, ás 14:30hs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. João Antonio Lopes.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/12/2020 na cidade de Ibaté, a Sra. Sebastiana Justino Leite da Silva, nascida em 14/12/1940 com 79 anos de idade.

Era viúva.

Deixa o filho: João, Edna e Antonio, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje 05/12/2020, ás 16:00hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Sebastiana Justina Leite da Silva.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Marcos Moraes Terra

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 05/12/2020 (Sábado), às 18:00hs, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Aurélio Bonelli

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 05/12/2020 (Sábado), às 18:30hs, na Igreja Santo Antonio de Pádua. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Ana Claúdia Batista

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 05/12/2020 (Sábado), às 19:00hs, na Igreja Santa Madre Cabrini. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

