NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 02/12/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Maria Zenaide Laurindo Fragalli nascida em 15/10/1943 com 77 anos de idade.

Era casada com o Sr Lineu Ap. Fragalli.

Deixa os filhos Luciano e Nivaldo, os familiares e amigos.

O corpo foi trasladado para a cidade de Dourado - SP

O seu sepultamento deu - se hoje 03/12/2020, ás 12:00 saindo o féretro do velório Municipal de Dourado – SP para o cemitério Municipal de Dourado.

O Grupo Santa Cruz notificou o falecimento da Sra. Maria Zenaide de Laurindo Fragalli.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 02/12/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Amarildo Donizete Braghim, nascido em 05/03/1966 com 54 anos de idade.

Era solteiro.

Deixa os filhos Kleber, Carol e Gabriel, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar - se à hoje 03/12/2020, ás 15:00 saindo o féretro do velório Municipal Nossa Senhora do Carmos para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz notificou o falecimento do Sr. Amarildo Donizete Braghim.

