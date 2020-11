NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 28/11/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Aurelio Bonelli, nascido em 16/05/1925 com 95 anos de idade.

Era casada com a Sra. Yolanda Zaninetti Bonelli.

Deixa os filhos Edwirges, Antônio, Angelo e José os familiares e amigos.

O seu sepultamento deu - se hoje 28/11/2020, ás 10:45 no Cemiterio Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Aurelio Bonelli.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 28/11/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Claudio Bareato junior, nascido em 18/03/1964 com 56 anos de idade.

Era separado.

Deixa os filhos Maria e Leticia, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar – se à hoje 28/11/2020, ás 15:30 saindo o féretro do velorio Municipal Nossa Senhora do Carmo para o Cemiterio Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Claudio Bareato Junior.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 28/11/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Anair F Risoli, nascida em 11/12/1929 com 90 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos Maria, Irene, Ovidio, Jair, Gaspar, Olivalter e Pedrina, os familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de Matão- SP.

O seu sepultamento dar – se à hoje 28/11/2020, ás 17:00 saindo o féretro do velorio Municipal de Matão- SP para o Cemiterio Municipal de Matão- SP.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Anair F. Risoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também