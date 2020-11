NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/11/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. João Luiz da Silva, nascido em 15/07/1926 com 94 anos de idade.

Era casado com a Sra. Lenir Mares Freitas da Silva.

Deixa os filhos: Arael, Ronoel e Ana, os familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje 23/11/2020, ás 10:00hs, saindo o féretro do Velório Jardim da Paz para o Cemitério Memorial Jardim da Paz.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. João Luiz da Silva.



NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/11/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Agostinho Duarte, nascido em 30/10/1927 com 93 anos de idade.

Era viúvo.

Deixa os filhos: Mariangela, Mirian, Marineia, Marcia e Murilo, os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje 23/11/2020, ás 14:30hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Agostinho Duarte.

