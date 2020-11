NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 14/11/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Osmilda D. De Campos, nascida em 17/01/1968 com 52 anos de idade.

Era casada com o Sr. Florisvaldo de Campos

Deixa a filha:Amanda Cristina de Campos, os Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se-á hoje dia 15/11/2020, às 15:00 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 14/11/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Maria Apparecida Estabeli Fantti, nascida em 07/09/1923 com 97 anos de idade.

Era viuva

Deixa os filhos:Jose Carlos,Luis Carlos e Isabel, os Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se-á hoje dia 15/11/2020, às 11:00 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 14/11/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Benedicta Alves Barnabé, nascida em 05/07/1921 com 99 anos de idade.

Era viuva

Deixa os filhos: Olivio e Valdivisa, os Familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se-á hoje dia 15/11/2020, às 10:30 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Memorial Jardim da Paz

A Família da Sra. Olga Guerreiro Argueiro.

agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos, comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento, será celebrada dia 15/11/2020 (Domingo) às 09:00hs, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

