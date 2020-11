NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/11/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Piera Luciana F C Lazzarini, nascida em 07/02/1938 com 82 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos. Luis e Dino, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu – se hoje 09/11/2020, às 11:45 saindo o féretro do velório

Municipal Nossa Senhora do Carmo para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Piera Luciana F C Lazzarine.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/11/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Izilda da Penha Sigoline, nascida em 20/10/1953 com 67 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os Filhos. Simone, Ronaldo e Gustavo, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu – se hoje 09/11/2020, às 12:45 saindo o féretro do velório

Municipal Nossa Senhora do Carmo, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Izilda Da Penha Sigoline.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/11/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Tarciso Dias de Oliveira, nascido em 23/07/1937 com 83 anos de idade.

Era casado com a Sra. Edna de Oliveira Migliatto.

Deixa os filhos. Aparecido, Maria, Luiza, Antonio e Renata, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar – se á hoje 09/11/2020, ás 15:30 saindo o féretro do velório

Municipal Nossa Senhora do Carmo, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Tarciso Dias de Oliveira.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 09/11/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Aparecido Vieira de Araujo, nascido em 12/05/1947 com 73 anos de idade.

Era separado.

Deixa os filhos. Lilian, Luciano, Andrea, Amanda e Fernando, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar – se a hoje 09/11/2020, ás 16:30 saindo o féretro do velório

Municipal Nossa Senhora do Carmo, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Aparecido Vieira de Araujo.

