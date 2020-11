NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/11/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Teresa Cristina Ferreira Rossi, nascida em 04/04/1970 com 50 anos de idade.

Era casada com o Sr. Lindomar Rossi.

Deixa os Filhos: Vinícius e Leidiane, Familiares e Amigos

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 01/11/2020, às 16:00hrs, saindo o féretro em cortejo do Velório do Municipal para o Cemitério Municipal Santo Antonio de Pádua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Teresa Cristina Ferreira Rossi.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 31/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Lupercio Aparecido Rabello, nascido em 29/08/1948 com 72 anos de idade.

Era solteiro.

Deixa os Familiares e Amigos

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 01/11/2020, às 15:00hrs, saindo o féretro do Velório do Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Lupercio Aparecido Rabello.

