NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 06/09/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Amabile Bambarde Pagotto , nascida em 07/08/1931 com 89 anos de idade.

Era viuva

Deixa os filhos: Laurindo,Neuocleide e (Heli In Memorian), Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu-se dia 07/10/2020, às 10:45 hrs, saindo o féretro do velorio Municipal para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Aamabile Bambarde Pagotto.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 06/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Jose Caruso, nascido em 31/01/1941com 79 anos de idade.

Era casado com a Sra.Petronila Sulbacher Caruso

Deixa os filhos: Jeremias,Cecilia,Celia e Juliana, familiares e Amigos

O seu sepultamento dar-se a hoje dia 07/10/2020, às 11:15 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Jose Caruso.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/10/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Sueli Ap da Silvai, nascida em 0707/1964 com 56 anos de idade.

Era casada com o Sr.Jose Maria Bianchini

Deixa os filhos:Marcelo,Neto ( In Memorian Gabriel) ,familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se hoje dia 07/10/2020, às 15:00 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Santo Antonio De Padua

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Sueli Ap da Silva.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Sergio de Paulo, nascido em 11/01/1955 com 65 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos:Marcos e Marcelo ,familiares e Amigos

O seu sepultamento deu-se hoje dia 07/10/2020, às 16:00 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr Sergio Paulo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/10/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Clementina Galo Seconeli, nascida em 23/01/1924 com 96 anos de idade.

Era viuva

Deixa os filhos:Jose Roberto,Maria de Lourdes,Neusa,Idalina e ( Antonio In Memorian), familiares e Amigos

O seu sepultamento dar-se a dia 08/10/2020, às 10:15 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Clementina Galo Seconeli.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Antonio Celso Finottii, nascido em 20/08/1931 com 89 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos:Antonio,Dilson,Edna e Aparecida ,familiares e Amigos

O seu sepultamento dar-se a dia 08/10/2020, às 11:15 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Antonio Celso Finotti.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/10/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Carlos Roberto Marchezin, nascido

em 20/06/1950 com 70 anos de idade.

Era casado com a Sra.Sonia Ap Lemes Marchezin

Deixa os filhos:Paula e Vanessa ,familiares e Amigos

O seu sepultamento dar-se a dia 08/10/2020, às 09:15 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Santo Antonio de Padua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Carlos Roberto Marchezin.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. ROSA ANDREOTTI FRANCHINI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 09/10/2020 (Sexta-Feira), às 19:30hs, na Igreja Santa Edwirges Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DO SR. LUCIO DE JESUS PICOLLO

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 08/10/2020 (Quinta-Feira), às 19:30hs, na Igreja Santo Expedito. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DO SR. CELSO AP CAVALETTI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 11/10/2020 (Domingo), às 07:00hs, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também