NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Margarida T. Buchivieser, nascida em 11/06/1926, com 94 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Walter e Silvia. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 20/09/2020, as 10:15, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Margarida T. Buchivieser.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 20/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Aparecida de Fatima Correa, nascida em 08/07/1955, com 65 anos de idade.

Era solteira

Deixa familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se dia 20/09/2020, as 16:00, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Aparecida de Fatima Correa.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 20/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Olga Bottin Grandi, nascida em 20/10/1924, com 95 anos de idade.

Era viúva.

Deixa a filha Norma. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se dia 21/09/2020, as 10:15 hs, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Olga Bottin Grandi.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Silvio Gonçalves da Silva, nascido em 18/01/1946, com 74 anos de idade.

Era viúvo.

Deixa os filhos Gelcimar, Noemia, Jaidem, Silvinha, Marcio, Noé,Joana, Fernado,Silvana, Renata e Jessica. Familiares e Amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de Anjicos de Minas.

O seu sepultamento deu se dia 22/09/2020, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério de Anjicos de Minas.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento Sr. Silvio Gonçalves da Silva.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Leonor Gonzales Andrili, nascida em 19/10/1922, com 97 anos de idade.

Era viúva.

Deixa familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje, dia 23/09/2020, as 10:15 hs, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Leonor Gonzales Andrili.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Adonis Mariano de Almeida, nascido em 12/12/1958 com 61 anos de idade.

Era casado com a Sra. Maria Ap. Mendes de Ameida

Deixa as filhas Graziela e Jessica. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje, dia 23/09/2020, as 11:15 hs, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Adonis Mariano de Almeida.

