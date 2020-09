NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/09/2020, na cidade de Itirapina, a Sra. Therezinha Conceição Rohrer, nascida em 15/10/1935, com 84 anos de idade.

Era divorciada.

Deixa os filhos: Jose Americo e Marcia. Familiares e Amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de São Carlos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 14/09/2020, as 10:45, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Therezinha Conceição Rohrer.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Antonio Aparecido Antonio, nascido em 15/08/1952, com 67 anos de idade.

Era casado com a Sra. Antonia Robles Antonio.

Deixa os filos Wilson e Wanderson familiares e Amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de Ibaté

O seu sepultamento deu em14/09/2020, as 11:00, saindo o ferétro da Igreja São Nicolau para o Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antonio Aparecido Antonio.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Ademir Aparecido Turi, nascido em 06/12/1950, com 69 anos de idade.

Era divorciado.

Deixa os filhos: Vilma, Viviane, Vanessa, Ademir Jr, e Larissa. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu em 14/09/2020, as 16:30, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Sr. Ademir Aparecido Turi.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 14/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Valdeir Teodoro Oliveira, nascido em 26/08/1967, com 53 anos de idade.

Era divorciado.

Deixa os filhos: Gessica e Andressa. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 15/09/2020, as 10:1NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/09/2020, na cidade de Itirapina, a Sra. Therezinha Conceição Rohrer, nascida em 15/10/1935, com 84 anos de idade.

Era divorciada.

Deixa os filhos: Jose Americo e Marcia. Familiares e Amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de São Carlos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 14/09/2020, as 10:45, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Therezinha Conceição Rohrer.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Antonio Aparecido Antonio, nascido em 15/08/1952, com 67 anos de idade.

Era casado com a Sra. Antonia Robles Antonio.

Deixa os filos Wilson e Wanderson familiares e Amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de Ibaté

O seu sepultamento deu em14/09/2020, as 11:00, saindo o ferétro da Igreja São Nicolau para o Cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antonio Aparecido Antonio.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 13/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Ademir Aparecido Turi, nascido em 06/12/1950, com 69 anos de idade.

Era divorciado.

Deixa os filhos: Vilma, Viviane, Vanessa, Ademir Jr, e Larissa. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu em 14/09/2020, as 16:30, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Sr. Ademir Aparecido Turi.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 14/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Valdeir Teodoro Oliveira, nascido em 26/08/1967, com 53 anos de idade.

Era divorciado.

Deixa os filhos: Gessica e Andressa. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 15/09/2020, as 10:15, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Valdeir Teodoro de Oliveira

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 14/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Ezalina de Souza, nascida em 16/05/1937, com 83 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Maria, Jair, Jose, Marcos, Adalberto e Elaine. Familiares e Amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de Ribeirão Bonito.

O seu sepultamento deu se hoje dia 15/09/2020, as 12:30, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sra. Ezalina de Souza.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/09/2020, na cidade de São Carlos, A Sra. Maria Edite Lima de Souza, nascida em 12/01/1958, com 62 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Douglas e Sueli. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 15/09/2020, as 14:30, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Edite Lima de Souza.

5, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Valdeir Teodoro de Oliveira

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 14/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Ezalina de Souza, nascida em 16/05/1937, com 83 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Maria, Jair, Jose, Marcos, Adalberto e Elaine. Familiares e Amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de Ribeirão Bonito.

O seu sepultamento deu se hoje dia 15/09/2020, as 12:30, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Municipal de Ribeirão Bonito.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sra. Ezalina de Souza.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/09/2020, na cidade de São Carlos, A Sra. Maria Edite Lima de Souza, nascida em 12/01/1958, com 62 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Douglas e Sueli. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 15/09/2020, as 14:30, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Edite Lima de Souza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também