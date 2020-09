NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/09/2020, na cidade de São Carlos, o Pequeno Anthony Gabriel Vicentini dos Santos, nascido em 02/03/2018, com 2 anos de idade.

Deixa familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 08/09/2020, as 11:15, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Pequeno Anthony Gabriel Vicentini dos Santos.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Mercedes Teixeira Manjerona, nascida em 25/07/1931, com 89 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Sebastião e Sueli. Familiares e Amigos.

O seu corpo foi trasladado para Santa Eudoxia.

O seu sepultamento deu se hoje, dia 08/09/2020 as 16:00, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério de Santa Eudóxia.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Mercedes Teixeira Manjerona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também