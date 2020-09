NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 03/09/2020, na cidade de São Carlos, o Sr. Romeu Contieiro, nascido em 19/05/1940, com 80 anos de idade.

Deixa os filhos: Fania e Ronaldo. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 04/09/2020, as 11:15, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Romeu Contieiro.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Elaine Cristina Barbosa da Silva, nascida em 01/01/1975, com 45 anos de idade.

Era casada com o Sr. Alexandre Pinheiro da Silva.

Deixa os filhos: Alexandre e Bruno. Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 04/09/2020, as 14:30, saindo o ferétro do Velório Municipal, para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Elaine Cristina Barbosa da Silva.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/09/2020, na cidade de São Carlos, a Sra. Rosalena Gladcheff, nascida em 21/08/1937, com 83 anos de idade.

Era solteira.

Deixa familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu se hoje dia 04/09/2020, as 15:00, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Rosalena Gladcheff.

