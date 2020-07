NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 29/07/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Judith Camargo Pedronero, nascida em 11/03/1922 com 98 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Luiz Antonio, Aparecida, Marisi Lucia, Jorge Luis, Maria Jose e Rosane, Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 30/07/2020, às 11:15hrs, saindo o féretro do Velório Municipal, para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Judith Camargo Pedronero.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DO SR. MARIO MAFFEI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 30/07/2020 (Quinta-feira) ás 18:30hs, na Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. MARIA DE LOURDES DORICIO DE SOUZA

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 01/08/2020 (Sábado) ás 16:15hs, na Igreja Santa Rita. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DO SR. BENEDITO JOEL RIGÃO

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 02/08/2020 (Domingo) ás 19:00hs, na Igreja São Nicolau. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

