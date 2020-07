NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 23/07/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Maria de Lourdes Doricio de Souza, nascida em 23/04/1946 com 74 anos de idade.

Era viuva.

Deixa os filhos: Joelma, Noelma e Isael, Familiares e Amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 24/07/2020 ,as 09:15 hrs,saindo o féretro do velorio Municipal, para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria de Lourdes Doricio de Souza.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 24/07/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Valentina Gramatico Zucolotto, nascida em 21/09/1935 com 84 anos de idade.

Era viuva.

Deixa os filhos: Wilson, Tereza, Ivani e Ivanilda, Familiares e Amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 24/07/2020 ,as 16:30 hrs,saindo o féretro do velorio Municipal, para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Valentina Gramatico Zucolotto.

