NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/07/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Ilza Andrade dos Santos, nascida em 17/04/1964 com 56 anos de idade.

Era Solteira.

Deixa familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 19/07/2020 ,as 10:45 hrs, saindo o féretro do velório Municipal, para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Ilza Andrade dos Santos.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/07/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Maria Eduarda de Lima, nascida em 14/09/2003 com 16 anos de idade.

Era Solteira

Deixa familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 19/07/2020 , as 14:30 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Eduarda de Lima.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/07/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Miquelina Rodrigues da Cunha, nascida em 06/01/1949 com 71 anos de idade.

Era Casada com o Sr. Elio Alberto Zainun.

Deixa os filhos: Vanderlei, Eliana, Claudio e Edivaldo, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 19/07/2020 , as 16:30 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Miquelina Rodrigues da Cunha.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/07/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Antonia Catarina dos Santos Franca, nascida em 06/06/1946 com 74 anos de idade.

Era viuva.

Deixa os filhos: Aparecida,César, Luiz, João e Antonio, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 19/07/2020, as 17:15 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Antonia Catarina dos Santos Franca.

