NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/07/2020 na cidade de São Carlos, o Sr.Jelder Jose Lui, nascido em 22/04/1956 com 64 anos de idade.

Era casado com a Sra.Gisele Oliviere Franco Lui

Deixa os filhos:Leonardo,Jelder e Larissa , familiares e amigos.

Seu corpofoi trasladado para o Crematorio Prewer de Jaboticabal

O seu sepultamento deu-se dia 07/07/2020 , saindo o féretro de São Carlos para o crematorio Prewer de Jaboticabal .

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Jelder Jose Lui.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/07/2020 na cidade de São Carlos, o Sr.João Francisco Strozze, nascido em 08/02/1956 com 64 anos de idade.

Era casado com a Sra.Sueli Regina Strozze

Deixa os filhos:João Paulo,Renato e Thais , familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para a Cidade de Santa Eudoxia

O seu sepultamento deu-se dia 08/07/2020 ,as 17:30 saindo o féretro de São Carlos para o cemiterio Municipal de Santa Eudoxia

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.João Francisco Strozze.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/07/2020 na cidade de Rio Claro, a Sra.Ana Tereza Rossler Rizzo, nascida em 20/11/1949 com 70 anos de idade.

Era Divorciada

Deixa os filhos:Marcelo e Lilian , familiares e amigos.

Seu corpo foi trasladado para a Cidade de Itirapina

O seu sepultamento deu-se dia 09/07/2020 ,as 11:15 saindo o féretro do Velorio Municipal para o cemiterio Municipal de Itirapina

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Ana Tereza Ressler Rizzo.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/07/2020 na cidade de São Carlos, a Sra.Conceição Apparecida Moreira nascida em 27/11/1940 com 79 anos de idade.

Era solteira

Deixa familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se a dia 09/07/2020 ,as 11:15 saindo o féretro do Velorio Municipal para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Conceição Apparecida Moreira.

