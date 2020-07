NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 30/06/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Rita de Cassia das Neves do Prado, nascida em 23/05/1978 com 42 anos de idade.

Era casada com o Sr.João Carlos do Prado.

Deixa os Filhos: Maria Julia e Heitor, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se dia 30/06/2020 às 16:00hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Rita de Cassia das Neves do Prado.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/07/2020 na cidade de Guatapara, o Sr. Anezio da Silva, nascido em 25/02/1928 com 92 anos de idade.

Era casado com a Sra. Antonia Frediane Da Silva.

Deixa os Filhos: Nilton, Joel, Ademir e Debora, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 01/07/2020 às 12:00hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Guatapara.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Anezio da Silva.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 30/06/2020 na cidade de São Carlos, O Sr. José Antonio Viu Zentil, nascido em 25/09/1961 com 58 anos de idade.

Era Divorciado.

Deixa o Filho:Tiago , familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 01/07/2020 às 16:00hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Santo Antônio de Padua.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. José Antonio Viu Zentil.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/07/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Maria Regina Bueno, nascida em 13/11/1944 com 75 anos de idade.

Era Divorciada.

Deixa o Filho: Marco, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 01/07/2020 às 15:30hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Maria Regina Bueno.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 01/07/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Severina Francisca Xavier Sobral, nascida em 06/02/1950 com 70 anos de idade.

Era Casada.

Seu corpo foi trasladado para a cidade de Ibaté.

Deixa o Filho: Antônio e Francisco, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 01/07/2020 às 16:30hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Severina Francisca Xavier Sobral.

