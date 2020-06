A SENHORA: SEBASTIANA MARIANA NERI.

Faleceu dia 16/06/2020 as 19:20 em São Carlos, com 71 anos de idade.

Era Casada com Nelson Rodrigues da Costa.

Deixa os filhos: Deisimara,Adriana,

Dulcimara, Rosemara, Everson, Robson, Esdras, demais familiares e amigos.

O Sepultamento dar-se-à no dia 17/06/2020 às 15:00, saindo do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Data de nascimento:

08/03/1949.