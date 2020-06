NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/06/2020 na cidade de Araras, a Sra. Sandra Cristina Sanches, nascida em 25/03/1971 com 49 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Andresa, André e Lais, familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de Ibaté.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 16/06/2020 às 08:30hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal de Ibaté

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Sandra Cristina Sanches.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/06/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Adelaide Lindino Zambon, nascida em 10/11/1934 com 85 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Amanda, Izilda, Roaldo e Renato, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 16/06/2020 às 11:15hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Adelaide Lindino Zambon.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/06/2020 na cidade de Américo Brasiliense, a Sra. Sueli Nunes de Siqueira, nascida em 18/12/1965 com 54 anos de idade.

Era casada com o Sr. Juarez José Nunes.

Deixa os filhos: Ericson e Julio Cesar, familiares e amigos.

O seu corpo foi trasladado para a cidade de São Carlos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 16/06/2020 às 14:30hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Sueli Nunes de Siqueira.

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DA SRA. GUIOMAR BENEDITA DE AGUIAR PAGANELLI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 16/06/2020 (Terça-Feira) ás 18:30hs, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

