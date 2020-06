NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/06/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Antonio Carlos Teixeira, nascido em 30/03/1943 com 77 anos de idade.

Era casado com Marli Barbosa Teixeira.

Deixa os flilhos:Jorge , Everson, Marcelo, Tiago e Janes, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 08/06/2020 às 11:15 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antonio Carlos Teixeira.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/06/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Erwin Prilip, nascido em 10/07/1939 com 80 anos de idade.

Era casado com Cleusa Monteiro Prilip.

Deixa os flilhos:Priscila, Cheila e Erwin Junior, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 08/06/2020 às 14:30 hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Erwin Prilip .

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 07/06/2020 na cidade de São Carlos, a Sra. Conceição Morgado, nascida em 06/10/1964 com 55 anos de idade.

Era Solteiro.

Seu corpo foi trasladado para a cidade de Ibaté.

Deixa os flilhos:Jokasta, Jarbas e Carolayne, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se hoje dia 08/06/2020 às 10:00 hrs, saindo o féretro do Velório para o cemitério Municipal de Ibaté.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Conceição Morgado .

CONVITE DE MISSA DE 7° DIA

À FAMÍLIA DE NIVALDO CARAVIELE

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 08/06/2020 (SEGUNDA) na Igreja SANTA RITA as 18:30 (online). Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

