Faleceu no dia 19/05/2020 na cidade de São Carlos, o Sr. Paulo César da Rocha Liberato nascido em 07/11/1981 com 38 anos de idade.Era casado com a Sra. Mariana Aparecida Nobrega.Deixa os filhos: Gabriela, Izabela, Maria, Jonas e o neto Arthur, familiares e amigos.O seu sepultamento dar-se a hoje dia 19/05/2020 às 17:00hrs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Paulo César da Rocha Liberato.