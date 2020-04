NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 26/04/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Rogerio Rodrigues Ferraz, nascido em 15/08/1977 com 42 anos de idade.

Era casado com a Sra Elizabeth Pires de Oliveira Ferraz.

Deixa o filho: Vitor Gabriel, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se dia 27/04/2020 às 10:15hs, no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Rogerio Rodrigues Ferraz.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 26/04/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Yolanda Zago Grammatico, nascida em 25/08/1933 com 86 anos de idade.

Era viúva.

Deixa os filhos: Jose e Aparecida, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se dia 27/04/2020 às 14:30hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Yolanda Zago Grammatico.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 27/04/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Assil Lopes, nascido em 25/06/1945 com 74 anos de idade.

Era casado com a Sra. Elza Lopes.

Deixa as filhas: Marcia e Marina, familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 28/04/2020 às 11:15hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Assil Lopes.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 27/04/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Carlos Alberto dos Santos, nascido em 14/11/1961 com 58 anos de idade.

Era solteiro.

Deixa os familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se-á hoje dia 28/04/2020 às 15:00hs, saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Carlos Alberto dos Santos.

