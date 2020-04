NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/04/2020 na Cidade de São Carlos o Sr.Andre Luiz Motta, nascido em 26/08/1985 com 34 anos de idade.

Era casado

Deixa os filhos : Luiz Gustavo, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se dia 20/04/2020 as 11:15 hs,saindo o feretro do velorio municipal para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo.

O grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Andre Luis Motta.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/04/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Setelio dos Reis Pereira , nascido em 16/06/1933 com 86 anos de idade.

Era casado com a Sra.Maria Celia Spaziani Pereira

Deixa os filhos:Fabiana,Setelio e Cassiano, familiares e amigos

O seu sepultamento deu-se no dia 20/04/2020 saindo o feretro da Av São Carlos,983 para o Cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Setelio dos Reis Pereira.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/04/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Mario Ormanezi , nascido em 02/08/1933 com 86 anos de idade.

Era casado com a Sra.Alzira Lina Ormanezi

Deixa os filhos:Sebastião,Helena,Aparecida e Fernandes, familiares e amigos

O seu sepultamento deu-se no dia 22/04/2020 saindo o feretro da Rua Alberto Cattani,282 para o Cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Maria Ormanezi.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 22/04/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Maria Isabel Garbe da Silva , nascida em 12/08/1959 com 60 anos de idade.

Era casada com o Sr.Joaquim Aparecido da Silva

Deixa a filha:Aline Maria Garbe da Silva, familiares e amigos

O seu sepultamento deu-se no dia 23/04/2020 às 11:15 saindo o feretro da Igreja Santa Rita de Cassia para o Cemiterio Santo Antonio de Padua

O grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Maria Isabel Garbe da Silva.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 23/04/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Narcizo da Costa Marques , nascido em 29/03/1929 com 91 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os Fillhos: jonifer,Josete e Jaqueline familiares e amigos

O seu sepultamento deu-se no dia 23/04/2020 às 14:30 saindo o feretro do veloro Municipal para o Cemiterio Nossa Senhora do Carmo.

O grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Narcizo da Costa Marques.

