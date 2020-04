NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 19/04/2020 na Cidade de São Carlos a Sra.Edina Aparecida G Scurachio, nascida em 06/07/1959 com 60 anos de idade.

Era casada com o Sr.Odemar Decio Gonçalves Scurachio

Deixa familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se dia 20/04/2020 as 11:15 hs,saindo o feretro do velorio municipal para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo.

O grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Edina Aparecida G Scurachio.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 20/04/2020 na cidade de São Carlos a Sra. Maria das Graças Amaro de Souza, nascida em 03/05/1951 com 69 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos:Jose,Leonardo e Luiz, familiares e amigos

O seu sepultamento deu-se no dia 20/04/2020 às 17:00 saindo o feretro do velorio Municipal para o Cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra.Maria das Graças Amaro de Sousa .

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/04/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Francisco Rosini , nascido em 05/03/1923 com 97 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos:Maria Rosalina e Luis Carlos, familiares e amigos

O seu sepultamento deu-se no dia 21/04/2020 às 14:30 saindo o feretro do velorio Municipal para o Cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Francisco Rosini.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 21/04/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Alcir Gonçalves , nascido em 26/08/1946 com 73 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos:Rosana,Daniela,Alcir,Willians e Esrael, familiares e amigos

O seu sepultamento deu-se no dia 21/04/2020 às 14:30 saindo o feretro do velorio Municipal para o Memorial Jardim da Paz.

O grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr.Alcir Gonçalves.

