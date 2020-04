NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/04/2020 na Cidade de São Carlos o Sr. Odecio Semenzato, nascido em 26/06/1940 com 79 anos de idade.

Era viuvo

Deixa familiares e amigos.

Seu corpo foi traslado para a cidade de Jaboticabal para o Crematorio Prever em 19/04/2020

O grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sr. Odecio Semenzato

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 18/04/2020 na cidade de São Carlos o Sr. Antonio Perseguine, nascido em 03/12/1942 com 77 anos de idade.

Era viuvo

Deixa os filhos: Antonio, Andreia e Amanda, familiares e amigos

O seu sepultamento deu-se no dia 19/04/2020 às 10:15 saindo o feretro do velorio Municipal para o Cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sr. Antonio Perseguine .

