NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 14/04/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Elisabeth Pereira da Silva, nascida em 06/11/1938 com 81 anos de idade.

Era viuva

Deixa os filhos:Aluisio,Regina,Marilene,Maria Aparecida,Jose Carlos,Rose,Isaias,Ivone,Irene e Juliana, familiares e amigos.

O seu sepultamento deu-se dia 15/04/2020 às 11:15 saindo o feretro do velorio Municipal para o Cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Elisabeth Pereira da Silva.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 15/04/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Margarida Soares Silva, nascida em 22/12/1939 com 80 anos de idade.

Era viuva

Deixa os filhos:Jose.Miguel,Helio,Arnaldo,Elza,Osmar e Jair familiares e amigos.

O seu sepultamento dar-se a dia 16/04/2020 às (Horario ainda no defenido) saindo o feretro do velorio Municipal para o Cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Margarida Soares Silva.

