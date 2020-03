NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/03/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Severina Rodrigues, nascida em 02/09/1932 com 87 anos de idade.

Era solteiro

Deixa os filhos familiares e amigos

O seu sepultamento dar-se dia 09/03/2020 às 16:30 hs saindo o féretro do Velório Municipal para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento da Sra.Severina Rodrigues

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 08/03/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Afonso Alves da Silva, nascido em 22/06/1950 com 69 anos de idade.

Era casado co a Sra,Cleide Barbosa Alves da Silva

Deixa os filhos: Nadia,Afonso Jr,Marcelo e Rafael, familiares e amigos

O seu sepultamento dar-se dia 09/03/2020 às11:15 saindo o féretro da Igreja São Nicolau de Flue para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento do Sr.Afonso Alves da Silva.

CONVITE DE MISSA DE 30 DIAS

À FAMÍLIA DA SRA. RUTE MARIA PREDIGER

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 10/03/2020 (Terça-Feira) ás 18:30hs na Igreja Santo Antonio de Padua. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. MARIA TEIXEIRA GODOY BONI

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 14/03/2020 (Sabado) ás 19:00hs na Igreja São Nicolau de Flue. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. LUIZ CARLOS APARECIDO DA SILVA

Agradecida com as demonstrações de Amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu Falecimento será celebrada dia 14/03/2020 (Sabado) ás 19:00hs na Igreja São Nicolau de Flue. Por mais este ato damizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

