NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/01/2020 na cidade de Dourado o Sr.Antonio Azavedo do Nascimento , nascido em 13/06//1962 com 57 anos de idade.

Era casada com a Sra.Maria Cristina Ap do Nascimento

Deixa os filhos:Antonio,Ana Cintia,Ana Carolina,Ana Cecilia,Alan,Elien,Alien e João Pedro familiares e amigos

Seu sepultamento deu-se dia 05/01/2020 às 14:00 hs, saindo o féretro do velorio Municipal para o cemiterio Municipal de Dourado

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento do Sr.Antonio Azevedo do Nascimento.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/01/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Samara Paloma Oliveira da Silva nascida em 27/01/1989 com 30 anos de idade.

Era divorciada

Deixa , familiares e amigos

Seu sepultamento deu -se dia 05/01/2020 às 17:00 hs, saindo o féretro do velorio Municipal para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento da Sra.Samara Paloma Oliveira da Silva.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 05/01/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Aparecida Rodrigues dos Santos , nascida em 23/08/1952 com 67 anos de idade.

Era casada com o Sr.Luis Donizeti Nascimento

Deixa os filhos:Rodrigo e Rogerio,familiares e amigos

Seu sepultamento deu -se dia 05/01/2020 às 16:30 hs, saindo o féretro do velorio Municipal para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento da Sra.Aparecida Rodrigues dos Santos.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/01/2020 na cidade de São Carlos o Sr.Jose Florindo Apparecido , nascido em 31/01/1932 com 87 anos de idade.

Era viuvo

Deixa o filho:Sgnaldo,familiares e amigos

Seu sepultamento deu -se dia 05/01/2020 às 16:00 hs, saindo o féretro do velorio Municipal para o cemiterio Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento do Sr.Jose Florindo Apparecido..

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 04/01/2020 na cidade de Bauru o Sr.Pedro Samuel Picolli , nascido em 20/12/1969 com 50 anos de idade.

Era casado

Deixa familiares e amigos

Seu Corpo foi trasladado para a Cidade de Ribeirão Bonito

Seu sepultamento deu -se dia 05/01/2020 às 16:00 hs, saindo o féretro do velorio Municipal para o cemiterio Municipal de Ribeirão Bonito

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento do Sr.Pedro Samuel Picolli.

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no dia 06/01/2020 na cidade de São Carlos a Sra.Rosa Cietto Beirigo , nascida em 06/02/1919 com 100 anos de idade.

Era viuva

Deixa os Filhos:Magali Beurigo e Marcos Jose Beurigo, familiares e amigos

Seu sepultamento deu -se joje dia 06/01/2020 às 16:30 hs, saindo o féretro do velorio Municipal para o cemiterio Municipal Nossa Senhora do Carmo

O Grupo Santa Cruz, notificou o falecimento da Sra Rosa Cietto Beirigo.

