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quarta, 25 de marÃ§o de 2026
ObituÃ¡rio

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa

25 Mar 2026 - 09h30Por Jessica Carvalho R
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Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Pedro Elias, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 25/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Rosângela Aparecida Hungaro Elias.

Deixa seus filhos: Francieli, Catarine, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 25/03/2026 das 12:00 h às 16:00 h no Velório Municipal de São Carlos, após seguirá o féretro para sepultamento às 16:00 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Pedro Elias.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/91021

 

 

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família do Sr. Irineu de João.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 28/03/2026 (sábado) às 18:00 h, na Igreja São Brás. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


 

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família da SraDebora Cristina Mancuso de Paula.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 28/03/2026 (sábado) às 18:30h, na Paróquia Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.


 

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família da SraAndressa Moreira Martins.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 26/03/2026 (quinta-feira) às 19:00 h, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

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