Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa

06 Dez 2025 - 09h30Por Jéssica C.R.
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Sirlene Mírian Machado, aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 05/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 06/12/2025 das 07:00 h às 11:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/77868


 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Hélcio Petrônio Sabino de Farias , aos 84 anos de idade, ocorrido no dia 05/12/2025, na cidade de Campinas.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Ricardo e Maurício, demais familiares e amigos.

O Sr. Hélcio Petrônio Sabino de Farias foi trasladado para São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 06/12/2025 das 10:30 h às 14:30 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento ás 14:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/77869

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sra.Henriquelina Gonçalves, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 05/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteira.

Deixa seu filho:Fernando, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 06/12/2025 das 11:00 h às 15:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento ás 15:00 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Roberto Tomé da Silva.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 06/12/2025 (sábado), às 19:00h, na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

