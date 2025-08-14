(16) 99963-6036
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convites de missa

14 Ago 2025 - 09h58
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Sergio Aparecido Patricio, aos 56 anos de idade, ocorrido no dia 13/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Claudia Regina Senapeschi Patricio.

Deixa seus filhos: Carlos, Isaac, Aline, Ana e João Vitor, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/08/2025 das 07:00 h às 14:00 h na Igreja Santa Isabel após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/64615

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Marcelo Floriano de Souza, aos 52 anos de idade, ocorrido no dia 13/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era solteiro.

Deixa seus familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 14/08/2025 das 07:00 h às 10:45 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/64618

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família da Sra. Dalva Guete de Brito.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/08/2025 (Quinta-feira) às 18:30h, na Igreja Nossa Senhora de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA
À família do Sr. Jose Paschoal Baldan.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 14/08/2025 (Quinta-feira) às 19:30h, na Igreja São Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

