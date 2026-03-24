Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Carlos Colla, aos 68 anos de idade, ocorrido no dia 23/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Maria de Lourdes Sequini Colla.

Deixa seus filhos: Eduardo, Karina, netos e demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/03/2026 das 10:00 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:00 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antonio Carlos Colla.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90782

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria Thereza Grecco Zerbetto, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 24/03/2026, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: José, Lucia, Rosemari, Sonia, Fernando, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/03/2026 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para sepultamento às 15:30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Maria Thereza Grecco Zerbetto.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/90871

CONVITE A MISSA 7° DIA

À família do Sr. Décio de Arruda Camargo

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 25/03/2026 (quarta-feira) às 19:00 h, na Paróquia Perpétuo Socorro. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

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