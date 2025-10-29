Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr.Edevaldo Soares, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 29/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Ana Maria Pereira Soares

Deixa seus filhos: Renata, Regina,e Adalberto, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/10/2025 das 12:45 h às 16:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 17:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra Ionice Aparecida Magdaleno, aos 73 anos de idade, ocorrido no dia 29/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr.José Magdaleno.

Deixa seus filhos:Rosângela,Aldair e Helena, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 30/10/2025 das 7:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Victória Martins Ramil.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 30/10/2025 (quinta-feira), 19h, na Igreja Santo Antônio de Pádua. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Aparecida Claudete Gomes Medeiros.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 29/10/2025 (quarta-feira), às 18:30, na Igreja Nossa de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. RONALDO FRANCISCO DE JESUS FERREIRA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 01/11/2025 (sábado), às 19:00, na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

