Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

28 Out 2025 - 15h35Por Jessica Carvalho R.
NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Francisco Pelegrino Neto, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 28/10/2025, na cidade de Jaú.

Era casado com a Sra. Benedita Bote Pelegrino.

Deixa seus filhos: Otaniel e Patricia, demais familiares e amigos.

O Sr. Franciscofoi trasladado para a cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/10/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 14:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/73192

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Apparecida de Lourdes Aldana, aos 96 anos de idade, ocorrido no dia 28/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Maria Rosa, Apparecida Clarice e Jose Benedito, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 29/10/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro para o sepultamento às 15:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/73199

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Francisco Abílio Dutra.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 29/10/2025  (quarta-feira), 19h30, na Paróquia São Cristóvão. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Aparecida Claudete Gomes Medeiros.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 29/10/2025  (quarta-feira), às 18:30, na Igreja  Nossa de Fátima. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. RONALDO FRANCISCO DE JESUS FERREIRA.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 01/11/2025  (sábado), às 19:00, na Igreja  Nossa Senhora do Carmo. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

