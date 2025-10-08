Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Darci Guerra, aos 71 anos de idade, ocorrido no dia 07/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Andreia, Ademir e Adriano (in memoriam), demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/10/2025 das 10:00h às 14:00h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 14:30h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/70898

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Deleide Pediger Ferri, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 08/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúva.

Deixa seus filhos: Marcos, Marcia, Marcelo e Marcio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/10/2025 das 11:30h às 15:30h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:00h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70899

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Osvaldo Jose Pinho, aos 75 anos de idade, ocorrido no dia 07/10/2025, na cidade de Santa Gertrudes.

Era casado com a Sra. Elaine Devechiatti.

Deixa seus filhos: Alexandre, Luciana, Osvaldo, Marilena (in memoriam), Lucas, Rafaela, Vanina e Verusa, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 08/10/2025 das 14:00 h às 16:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70905

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. EVANILDE DUARTE MATTOS SANTANGELO

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 08/10/2025 (quarta-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Santo Antônio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. LÚCIA HELENA SOLIANI PIAZZI

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 09/10/2025 (quinta-feira), às 19:30 hrs, na Igreja São Judas Tadeu. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

