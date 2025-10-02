Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. João Paganin, aos 94 anos de idade, ocorrido no dia 01/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Maria Helena e Valdecir, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 02/10/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Santo Antônio de Pádua.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/70189

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Lucia Helena Soliani Piazzi, aos 77 anos de idade, ocorrido no dia 02/10/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Mario Piazzi.

Deixa seus filhos: Marcelo, Marco e Marcio, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 02/10/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 17:00 h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares:https://sistemamemoriam.com/c/70245

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. LEONARDO LUCHESI.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 02/10/2025 (quinta-feira), às 20:00 hrs, no Santuário de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

