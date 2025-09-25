Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Daniel Roberto Dadico Zanchin, aos 48 anos de idade, ocorrido no dia 24/09/2025, na cidade de São Carlos.
Era casado com a Sra. Lindsay Sobre Morais.
Deixa seus filhos: Maria, Vinicius e Eloisa, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 25/09/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 15:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69450
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Helena Juliak Sobrinho, aos 88 anos de idade, ocorrido no dia 24/09/2025, na cidade de São Carlos.
Era casada com o Sr. Adalberto Sobrinho.
Deixa sua filha: Silvia, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 25/09/2025 das 12:00 h às 16:00 h no velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 16:30 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/69451
CONVITE DE MISSA DE 7º DIA
À FAMÍLIA DA SRA. IRIS KANAI WADA.
Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 27/09/2025 (sábado), às 18:30 hrs, na Igreja São Nicolau de Flüe. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.