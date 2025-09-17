Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Diomar Vieira, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 16/09/2025, na cidade de Araraquara.

Deixa seus filhos: Cleusa, Cleide, Cleonice, Claudete, Claudineia, Claudilene, Givanildo, Gilmar e Emerson, demais familiares e amigos.

O Sr. Diomar foi trasladado para a cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/09/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/68443

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Inacio Eusebio da Silva, aos 82 anos de idade, ocorrido no dia 16/09/2025, na cidade de Américo Braisliense.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Emerson e Heitor, demais familiares e amigos.

O Sr. Diomar foi trasladado para a cidade de São Carlos.

A cerimônia de despedida terá início dia 17/09/2025 das 11:00 h às 15:00 h no Velório Municipal, após seguirá o féretr para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/68538

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DA SRA. MARIA DOS REIS COSTA

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 17/09/2025 (Quarta-feira), às 19:30 hrs, na Igreja Santa Edwirges. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

CONVITE DE MISSA DE 7º DIA

À FAMÍLIA DO SR. LÉO MILLAN DANIA

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7°dia do seu Falecimento será celebrada dia 19/09/2025 (Sexta-feira), às 19:00 hrs, na Igreja Santo Antonio. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam seus sinceros agradecimentos.

