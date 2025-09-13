Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Walter Jose Rossi, aos 63 anos de idade, ocorrido no dia 12/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Stael Maria da Graça Rodrigues Martins Rossi.

Deixa seus filhos: Walter Filho, Anna Carolina e Ronaldo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/09/2025 das 10:30 h às 14:30 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro em cortejo para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.



É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Enedina Vieira Sena, aos 61 anos de idade, ocorrido no dia 13/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Dayane, Cinthia, Lucas e Davidson, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/09/2025 das 12:30 h às 16:30 h no Velório Municipal, após seguirá o féretro para o Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.



É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Leo Milan Dania, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 12/09/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Vera Lúcia Gomes Bonelli.

Deixa seus filhos; Marta, Marcelo, Luciana, Aleksandra, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 13/09/2025 das 13:00 h às 17:00 h no Cerimonial Santa Cruz, após seguirá o féretro para o Crematório Bom Jesus em Américo Brasiliense.



CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família da Sra. Helena Yamada

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 13/09/2025 (Sábado) às 16:30h, na Paroquia de Santa Rita de Cassia. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

