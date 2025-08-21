(16) 99963-6036
quinta, 21 de agosto de 2025
Obituário

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

21 Ago 2025 - 10h04Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adolph Partel Junior aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 20/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Alois e Filipe, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/08/2025 das 07:00 h às 11:15 h no Velório Municipal após seguirá o féretro para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Adolph Partel Junior.

 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Rosangela Ap. Setti Franchini aos 69 anos de idade, ocorrido no dia 20/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Jose Franchini.

Deixa seus filhos: Luciana e Eduardo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/08/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Sra. Rosangela Ap. Setti Franchini.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65358
 

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Fassina aos 92 anos de idade, ocorrido no dia 20/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Apparecida Tordin Fassina.

Deixa seus filhos: Nilce e Marcos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/08/2025 das 10:00 h às 15:45 h na Igreja Nossa Senhora do Carmo após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Antonio Fassina.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65356

 

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Aparecido Rodrigues Asenha.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 23/08/2025 (Sábado) às 17:00h, na Igreja Santa Isabel. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

 

 

Leia Também

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário09h52 - 21 Ago 2025

Grupo Vida informa nota de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h17 - 21 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h51 - 20 Ago 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

Grupo Vida informa nota de falecimento
Obituário17h11 - 19 Ago 2025

Grupo Vida informa nota de falecimento

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento
Obituário15h32 - 19 Ago 2025

Funerária Terezinha de Jesus informa nota de falecimento

Últimas Notícias