Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Adolph Partel Junior aos 66 anos de idade, ocorrido no dia 20/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era divorciado.

Deixa seus filhos: Alois e Filipe, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/08/2025 das 07:00 h às 11:15 h no Velório Municipal após seguirá o féretro para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra.Rosangela Ap. Setti Franchini aos 69 anos de idade, ocorrido no dia 20/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casada com o Sr. Jose Franchini.

Deixa seus filhos: Luciana e Eduardo, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/08/2025 das 07:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais após seguirá o féretro em cortejo para o sepultamento às 11:15 h no Cemitério Municipal Santo Antônio de Pádua

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65358



NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Antonio Fassina aos 92 anos de idade, ocorrido no dia 20/08/2025, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Apparecida Tordin Fassina.

Deixa seus filhos: Nilce e Marcos, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 21/08/2025 das 10:00 h às 15:45 h na Igreja Nossa Senhora do Carmo após seguirá o féretro para o sepultamento às 16:00 h no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/65356

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Aparecido Rodrigues Asenha.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 23/08/2025 (Sábado) às 17:00h, na Igreja Santa Isabel. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.

