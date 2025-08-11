Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento da Sra. Maria da Silva Brito Dias, aos 64 anos de idade, ocorrido no dia 09/08/2025, na cidade de Ribeirão Preto.

Era casada com o Sr. Amarildo Benedito da Costa Dias.

Deixa seus filhos: Fabio, Fernanda e Flaviana, demais familiares e amigos.

A Sra. Maria da Silva Brito Dias foi trasladada para Ibaté.

A cerimônia de despedida terá início dia 10/08/2025 das 10:00 h às 14:00 h no Velório Municipal de Ibaté, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal de Ibaté.

CONVITE A MISSA DE 7° DIA

À família do Sr. Antonio Carlos Matos.

Agradecida com as demonstrações de amizade de seus parentes e amigos comunica que a missa de 7° dia do seu falecimento será celebrada dia 12/08/2025 (terça-feira) às 18:30h, na Igreja Catedral São Carlos. Por mais este ato de amizade e carinho antecipam, seus sinceros agradecimentos.