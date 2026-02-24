Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Luiz Alberto Dadario ( 1° SGT Dadario ) , aos 78 anos de idade, ocorrido no dia 23/02/2026, na cidade de São Carlos.

Era casado com a Sra. Elisabeth Bueno Dadario.

Deixa seus filhos: Luiz Alberto Jr. e Camila, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 24/02/2026das 08:00 h às 10:45 h no Velório Santa Cruz Cerimoniais, após seguirá o féretro parasepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/87309

