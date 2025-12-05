Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz -
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Segundo Lopes, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 04/12/2025, na cidade de São Carlos.
Era viúvo.
Deixa seus filhos: Itamar e Ivan, demais familiares e amigos.
A cerimônia de despedida terá início dia 05/12/2025 das 11:00 h às 15:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.
Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/77677