Grupo Santa Cruz informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz -

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que o Grupo Santa Cruz informa o falecimento do Sr. Segundo Lopes, aos 91 anos de idade, ocorrido no dia 04/12/2025, na cidade de São Carlos.

Era viúvo.

Deixa seus filhos: Itamar e Ivan, demais familiares e amigos.

A cerimônia de despedida terá início dia 05/12/2025 das 11:00 h às 15:00 h no velório Municipal, após seguirá o féretro para o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Sr. Segundo Lopes.

Deixe sua mensagem de amor e carinho ou mensagens de apoio e solidariedade a seus familiares: https://sistemamemoriam.com/c/77677

Leia Também